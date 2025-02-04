В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в приморском Арсеньеве из-за задымления после короткого замыкания проводки, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Сегодня днем на улице Октябрьская произошло короткое замыкание электропроводки в здании детского сада. До приезда огнеборцев администрация учреждения провела эвакуацию 107 человек, в том числе 89 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах.
«Возгорание было ликвидировано на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — уточняется в сообщении.
По данным главка МЧС, предварительно установлено, что к короткому замыканию привело повреждение проводки при установке домофона в детском саду. По факту происшествия проводится проверка.