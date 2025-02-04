В Приморье из детсада эвакуировали более ста человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в приморском Арсеньеве из-за задымления после короткого замыкания проводки, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.