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В Омской области в аварии погиб водитель большегруза

Ведётся следствие.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщает об аварии, которая произошла в районе 868 километра автодороги Челябинск — Новосибирск.

46-летний водитель автомобиля «Мицубиси Монтеро Спорт» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво». Водитель грузовика погиб на месте аварии. Ведётся проверка.

Ранее мы сообщали, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в четверг, 30 января, на автомобильной дороге «Омск-Тара». Микроавтобус «ГАЗ», перевозивший в салоне двух человек, столкнулся с грузовиком, который следовал впереди него и поворачивал налево.