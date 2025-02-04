В Омской области в аварии погиб водитель большегруза

Ранее мы сообщали, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в четверг, 30 января, на автомобильной дороге «Омск-Тара». Микроавтобус «ГАЗ», перевозивший в салоне двух человек, столкнулся с грузовиком, который следовал впереди него и поворачивал налево.