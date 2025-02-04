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Санврачи рекомендуют людям оставаться дома из-за пожара под Екатеринбургом

Роспотребнадзор организует проверку воздуха в районе пожара на производстве под Екатеринбургом.

Источник: Комсомольская правда

Под Екатеринбургом в поселке Полеводство ранним утром 4 февраля произошел крупный пожар в цеху по производству полиэтилена. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя на площади 2,4 тысячи квадратных метров.

В связи с происшествием специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проведут лабораторные исследования качества воздуха в районе возгорания. Эксперты проверят воздух на загрязняющие вещества, характерные для такого вида пожаров.

— Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, — передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Если выход на улицу неизбежен, стоит использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы. Ситуация находится на контроле регионального ведомства. В случае возникновения симптомов острого заболевания, недомогания или обострения хронических болезней людям, живущим в районе ЧП, советуют обратиться к врачу. Тревожными звонками могут стать такие проявления, как одышка, кашель и бессонница.

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