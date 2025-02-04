Санврачи рекомендуют людям оставаться дома из-за пожара под Екатеринбургом

Если выход на улицу неизбежен, стоит использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы. Ситуация находится на контроле регионального ведомства. В случае возникновения симптомов острого заболевания, недомогания или обострения хронических болезней людям, живущим в районе ЧП, советуют обратиться к врачу. Тревожными звонками могут стать такие проявления, как одышка, кашель и бессонница.