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В Хабаровске первоклассник сорвался с пролета третьего этажа

Ребенок получил травму головы, обстоятельства выясняются.

Источник: Freepik

Сегодня, 4 февраля, в школе № 77 Хабаровска во время перемены, предположительно около 11:00, первоклассник спускался по лестнице и сорвался с пролета третьего этажа на второй, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».

С травмой головы его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Проверку проводят как инспекторы по делам несовершеннолетних, так и прокуратура Железнодорожного района, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Специалисты дадут оценку соблюдению прав учащихся, включая безопасность в образовательном учреждении. При выявлении нарушений обещают принять меры прокурорского реагирования.

несчастный случай