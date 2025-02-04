В Хабаровске первоклассник сорвался с пролета третьего этажа

Сегодня, 4 февраля, в школе № 77 Хабаровска во время перемены, предположительно около 11:00, первоклассник спускался по лестнице и сорвался с пролета третьего этажа на второй, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
С травмой головы его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Проверку проводят как инспекторы по делам несовершеннолетних, так и прокуратура Железнодорожного района, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Специалисты дадут оценку соблюдению прав учащихся, включая безопасность в образовательном учреждении. При выявлении нарушений обещают принять меры прокурорского реагирования.