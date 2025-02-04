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Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на Логойском тракте в Минске

В Минске на Логойском тракте столкнулись четыре автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на Логойском тракте в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 3 февраля, примерно в 17.20 неподалеку от здания № 27, расположенному по Логойскому тракту, случилось столкновение четырех автомобилей. Речь идет про два авто Geely, а также Volvo, Renault. Причина ДТП — несоблюдение безопасной дистанции. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал, у машин — механические повреждения.

Тем временем машина «Белпочты» упала в выкопанный котлован в Минске из-за ручного тормоза.

Ранее под Минском 20-летний пассажир погиб в лобовом ДТП Hyundai и Volkswagen.

Кстати, белорусы могут сообщить в Госконтроль про бесхозные или заброшенные авто.