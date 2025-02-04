Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на Логойском тракте в Минске

Согласно предварительным данным, в понедельник, 3 февраля, примерно в 17.20 неподалеку от здания № 27, расположенному по Логойскому тракту, случилось столкновение четырех автомобилей. Речь идет про два авто Geely, а также Volvo, Renault. Причина ДТП — несоблюдение безопасной дистанции. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал, у машин — механические повреждения.