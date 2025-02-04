В Башкирии малыш выпил уксус и получил страшные ожоги.

Врачи спасли жизнь годовалому ребенку после серьезного химического ожога. Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, ребенок получил химический ожог пищевода уксусной эссенцией.
Малыша привезли в Мишкинскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии. У него были множественные ожоги на лице и теле, а также повреждения слизистых рта, горла и пищевода. Ему понадобилась экстренная медпомощь, включая искусственную вентиляцию легких.
«Из-за тяжести его состояния врачами был собран консилиум с участием специалиста из Республиканской детской клинической больницы, в ходе которого принято решение оказывать дальнейшую медпомощь в РДКБ, куда малыш был доставлен на реанимобиле. В специализированном отделении он получил все необходимое лечение в соответствии с клиническими рекомендациями», — сообщили в министерстве.
Маленький пациент получил основное лечение, был выписан. Сейчас периодически родители привозят его на этапное лечение: из-за полученного химического ожога у него развилось рубцовое сужение пищевода, которое требует бужирования для восстановления проходимости пищи.