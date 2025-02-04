В Башкирии малыш выпил уксус и получил страшные ожоги.

«Из-за тяжести его состояния врачами был собран консилиум с участием специалиста из Республиканской детской клинической больницы, в ходе которого принято решение оказывать дальнейшую медпомощь в РДКБ, куда малыш был доставлен на реанимобиле. В специализированном отделении он получил все необходимое лечение в соответствии с клиническими рекомендациями», — сообщили в министерстве.