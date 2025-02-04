В Туапсе назвали предварительную причину взрыва в двухэтажном доме

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел вечером 3 февраля на улице М. Горького. Сразу же после получения информации о взрыве на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В районе жилого дома была организована проверка в связи с произошедшим взрывом в одной из квартир. На месте также трудились работники ГИБДД, которые перекрыли движение и обеспечили безопасность на дороге.
В результате работы следственно-оперативной группы выяснено, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза, ход проверки контролирует следственное управление.
В результате данного инцидента пострадал 34-летний мужчина, который с ожогами различной степени серьезности был госпитализирован в медицинское учреждение.