В Туапсе назвали предварительную причину взрыва в двухэтажном доме

Инцидент произошел вечером 3 февраля на улице М. Горького. Сразу же после получения информации о взрыве на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В районе жилого дома была организована проверка в связи с произошедшим взрывом в одной из квартир. На месте также трудились работники ГИБДД, которые перекрыли движение и обеспечили безопасность на дороге.