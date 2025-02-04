Трое подростков из Башкирии попали в больницу из-за тяжелого отравления

В Башкирии на больничной койке оказались трое подростков. Все случаи объединяло тяжелое отравление.
Как рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Стерлитамаку полковник внутренней службы Александр Солдатов, первый случай произошел 6 января с 15-летним подростком. Он поступил с симптомами интоксикации в тяжелом состоянии. Оказалось, что юноша выпил алкоголь и принял таблетку. На законного представителя подростка был составлен административный протокол.
Через девять дней в больницу попали еще двое 16-летних подростков. В аптеке им продали лекарство без рецепта. Юноши отравились таблетками и получили тяжелое отравление из-за их количества. Теперь фармацевту грозит административное наказание за продажу лекарств без рецепта.
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