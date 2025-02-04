Трое подростков из Башкирии попали в больницу из-за тяжелого отравления

Через девять дней в больницу попали еще двое 16-летних подростков. В аптеке им продали лекарство без рецепта. Юноши отравились таблетками и получили тяжелое отравление из-за их количества. Теперь фармацевту грозит административное наказание за продажу лекарств без рецепта.