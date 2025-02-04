В Хабаровске 21 человек делил миллионы за несуществующих детей

На суде врач не признал свою вину, заявив, что никого из подсудимых не знал и поддельных справок не выдавал. Однако его обвинение строилось на признательных показаниях сообщниц, которые на следствии подтвердили участие в схеме, но в суде воспользовались правом не свидетельствовать против себя.