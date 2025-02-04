В Хабаровске 21 человек делил миллионы за несуществующих детей

В Хабаровске Центральный районный суд вынес приговор 21 человеку, признанному виновным в хищении бюджетных средств путем фиктивных справок о рождении детей, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
В центре схемы оказался врач-педиатр одной из частных клиник, который за 10 тысяч рублей выдавал ложные документы о родах на дому.
По версии следствия, 20 женщин, являвшихся представителями одной из диаспор, использовали эти справки для незаконного получения выплат и пособий на несуществующих детей. Таким способом аферисты похитили из бюджета 17 826 798 рублей.
На суде врач не признал свою вину, заявив, что никого из подсудимых не знал и поддельных справок не выдавал. Однако его обвинение строилось на признательных показаниях сообщниц, которые на следствии подтвердили участие в схеме, но в суде воспользовались правом не свидетельствовать против себя.
В итоге суд признал всех виновными и вынес следующие приговоры:
Врачу-педиатру — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Четырем женщинам — от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Остальным подсудимым — от 2 до 4 лет условного наказания с испытательными сроками.
С осужденных солидарно взыскано 17,8 млн рублей в пользу социальных центров Хабаровска и района имени Лазо. В счет погашения ущерба арестовано имущество — земельные участки и дома.
Приговор пока не вступил в законную силу: осужденные подали апелляционные жалобы, а государственный обвинитель — апелляционное представление.