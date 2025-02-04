Движение в центре Краснодара перекрыли из-за пожара

Огонь распространился на площади 90 квадратных метров. В 07:29 пожар локализовали, а в 07:50 открытое горение ликвидировали.



Из здания эвакуировали 10 человек. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. На месте продолжают работать спасатели.



Из-за пожара в центре города временно перекрыто движение транспорта. Автобусы маршрута № 2Е следуют в объезд по улице Октябрьской, сообщили в МУП «КТТУ». Причины возгорания устанавливаются.