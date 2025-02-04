Огонь распространился на площади 90 квадратных метров. В 07:29 пожар локализовали, а в 07:50 открытое горение ликвидировали.
Из здания эвакуировали 10 человек. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. На месте продолжают работать спасатели.
Из-за пожара в центре города временно перекрыто движение транспорта. Автобусы маршрута № 2Е следуют в объезд по улице Октябрьской, сообщили в МУП «КТТУ». Причины возгорания устанавливаются.
Движение в центре Краснодара перекрыли из-за пожара
Рано утром 4 февраля в центре Краснодара вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме на улице Красной, 77. Сообщение о возгорании поступило в 05:57, а уже в 05:58 к месту ЧП незамедлительно направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Огонь распространился на площади 90 квадратных метров. В 07:29 пожар локализовали, а в 07:50 открытое горение ликвидировали.