В Калининградской области нашли тело убитого мальчика

О пропаже ребенка накануне утром в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22:00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Во вторник пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о задержании его отчима по подозрению в убийстве.