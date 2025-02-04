В Калининградской области нашли тело убитого мальчика

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
«Тело ребенка обнаружено в болотистой местности на территории города Черняховска», — уточнило ведомство.
О пропаже ребенка накануне утром в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, около 22:00 мск в воскресенье в Черняховске семилетний мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Во вторник пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о задержании его отчима по подозрению в убийстве.
Прокуратура уточнила, что в ближайшее время решат вопрос об избрании 42-летнему мужчине меры пресечения.
По предварительным данным, мать мальчика к преступлению непричастна, сообщало ранее СУ СК России.