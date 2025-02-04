На Кубани осудили военного, выбросившего 52 гранаты в лесополосе. Приговор вынес Новороссийский гарнизонный военный суд.
На скамье подсудимых оказался бывший начальник пункта боевого питания. Его признали виновным в подлоге и умышленном уничтожении имущества.
Все произошло в апреле 2024 года. Осужденный после занятий по огневой подготовке решил не сдавать на склад неизрасходованные 52 гранаты РГД-5, а отнес их в лесополосу на полигоне и выбросил. Позже боеприпасы нашли местные жители. 20 гранат они перепрятали в лесополосе. Еще 32 гранаты они забрали с собой и отдали знакомым.
Военный полностью признал вину, раскаялся и пожелал отправиться в зону СВО.
В марте 2023 года мужчину уже судили в Томском гарнизонном суде. Его приговорили к 5,5 года условно за самовольное оставление части. В этот раз по совокупности ему назначили шесть лет в исправительной колонии общего режима, пишет «Ъ-Кубань».