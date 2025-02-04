На Кубани осудили военного, выбросившего 52 гранаты в лесополосе

Все произошло в апреле 2024 года. Осужденный после занятий по огневой подготовке решил не сдавать на склад неизрасходованные 52 гранаты РГД-5, а отнес их в лесополосу на полигоне и выбросил. Позже боеприпасы нашли местные жители. 20 гранат они перепрятали в лесополосе. Еще 32 гранаты они забрали с собой и отдали знакомым.