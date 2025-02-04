В Зеленодольском районе во время пожара погиб человек

«Прибывшие пожарные подразделения ГУ МЧС России по Татарстану с помощью дыхательных масок спасли трех человек, еще 4 жильца вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Всего в доме проживали 8 человек», — сказано в сообщении ведомства.