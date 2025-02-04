Бывший замначальника полиции Челябинской области останется в СИЗО

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего замначальника полиции Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в крышевании торговли незаконными препаратами. Защита просила изменить меру пресечения, но суд оставил его под стражей.
Федерягина задержали 17 декабря 2024 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, он в течение нескольких лет получал откаты от аптеки, закрывая глаза на продажу рецептурных препаратов наркозависимым. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО.
Текущий срок ареста истекает 17 февраля, после чего может быть принято новое решение о продлении или изменении меры.