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Бывший замначальника полиции Челябинской области останется в СИЗО

Суд не смягчил меру пресечения для обвиняемого в коррупции Сергея Федерягина.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего замначальника полиции Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в крышевании торговли незаконными препаратами. Защита просила изменить меру пресечения, но суд оставил его под стражей.

Федерягина задержали 17 декабря 2024 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, он в течение нескольких лет получал откаты от аптеки, закрывая глаза на продажу рецептурных препаратов наркозависимым. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО.

Текущий срок ареста истекает 17 февраля, после чего может быть принято новое решение о продлении или изменении меры.