Бывший замначальника полиции Челябинской области останется в СИЗО

Федерягина задержали 17 декабря 2024 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, он в течение нескольких лет получал откаты от аптеки, закрывая глаза на продажу рецептурных препаратов наркозависимым. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО.