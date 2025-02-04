Были ожоги не только пищевода, но и тела: в Башкирии годовалый малыш выпил уксус и едва не умер

Как рассказали в пресс-службе минздрава, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные ожоги на лице и теле, а также повреждения слизистых рта, горла и пищевода. Малыша сразу же подключили к ИВЛ и стали готовить к операции. После консультации с уфимскими врачами было принято решение на реанимобиле доставить младенца в РДКБ.