Были ожоги не только пищевода, но и тела: в Башкирии годовалый малыш выпил уксус и едва не умер

В Мишкинском районе Башкирии едва не погиб годовалый ребенок. Малыш выпил уксус и получил химический ожог.
Как рассказали в пресс-службе минздрава, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные ожоги на лице и теле, а также повреждения слизистых рта, горла и пищевода. Малыша сразу же подключили к ИВЛ и стали готовить к операции. После консультации с уфимскими врачами было принято решение на реанимобиле доставить младенца в РДКБ.
— Позже, вследствие полученного химического ожога, у него развилось рубцовое сужение пищевода, потребовавшее его бужирование для восстановления проходимости пищи, — сообщили в министерстве.
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