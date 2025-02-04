В Челябинске суд заочно арестовал мужчину по подозрению в госизмене

При этом место нахождение обвиняемого сейчас неизвестно, его ищут. Поэтому Центральный районный суд арестовал его заочно. Издание также сообщило, что в областном суде была рассмотрена апелляция. Решение суда первой инстанции пыталась опротестовать сторона защиты. Сделать этого не удалось и вердикт судей оставили неизменным. При этом в Челябинском облсуде в ответ на журналистский запрос лишь уточнили, что данные по делу закрыты.