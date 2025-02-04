В Челябинске суд заочно арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Об этом URA.RU сообщает со ссылкой на свой источник в ведомстве.
Предварительно известно, что мужчина обвиняется в госизмене. Южноуралец якобы переводил средства со своей карты на счет, который может использоваться ВСУ для сбора денег на поддержку армии.
При этом место нахождение обвиняемого сейчас неизвестно, его ищут. Поэтому Центральный районный суд арестовал его заочно. Издание также сообщило, что в областном суде была рассмотрена апелляция. Решение суда первой инстанции пыталась опротестовать сторона защиты. Сделать этого не удалось и вердикт судей оставили неизменным. При этом в Челябинском облсуде в ответ на журналистский запрос лишь уточнили, что данные по делу закрыты.