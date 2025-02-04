Водитель Mitsubishi погиб на месте после столкновения с фурой под Омском

Сообщение об аварии поступило в полицию в 04:35. По предварительной информации, 46-летний водитель Mitsubishi Montero Sport выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo. За рулем фуры находился 38-летний мужчина. От удара внедорожник смяло.