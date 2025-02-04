Водитель Mitsubishi погиб на месте после столкновения с фурой под Омском

Ранним утром во вторник, 4 февраля, внедорожник Mitsubishi столкнулся с большегрузом Volvo на 868-м км трассы Челябинск — Новосибирск в Кормиловском районе. Водитель иномарки погиб на месте. Подробности жуткого ДТП рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сообщение об аварии поступило в полицию в 04:35. По предварительной информации, 46-летний водитель Mitsubishi Montero Sport выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом Volvo. За рулем фуры находился 38-летний мужчина. От удара внедорожник смяло.
Водитель Mitsubishi скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омском районе пассажирский автобус слетел в кювет, пострадали два человека.