Шок в Джизаке: из роддома похитили новорождённого младенца

31 января около 19:30 незнакомая женщина в возрасте 25−30 лет, с медицинской маской на лице, подошла к матери новорождённых и заявила, что должна отнести одного из малышей к врачу на осмотр. Она объяснила, что ребёнку нужно проверить живот, и мать, ничего не заподозрив, передала ей младенца. Однако спустя время стало ясно — женщина не вернулась.