Шок в Джизаке: из роддома похитили новорождённого младенца

Как это произошло?
Близнецы родились 28 января путём кесарева сечения. Оба мальчика были здоровы, а операция прошла успешно.
31 января около 19:30 незнакомая женщина в возрасте 25−30 лет, с медицинской маской на лице, подошла к матери новорождённых и заявила, что должна отнести одного из малышей к врачу на осмотр. Она объяснила, что ребёнку нужно проверить живот, и мать, ничего не заподозрив, передала ей младенца. Однако спустя время стало ясно — женщина не вернулась.
Похищение произошло в одной из палат на втором этаже больницы. Охрана и персонал роддома не смогли своевременно предотвратить преступление, что вызвало серьёзные вопросы к организации безопасности медицинского учреждения.
Возникают вопросы — как незнакомка смогла без препятствий вынести ребёнка из роддома? Почему никто не проверил её документы и не удостоверился в её полномочиях?
Что говорят в ОВД?
По информации правоохранительных органов, личность подозреваемой установлена, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса (похищение человека). Женщина задержана, ведётся следствие.
Благодаря оперативным действиям сотрудников органов внутренних дел младенец был найден и в целости и сохранности возвращён матери.
Однако остаётся главный вопрос: какие меры будут приняты в отношении медперсонала и руководства роддома? Как такое преступление могло произойти в учреждении, где безопасность младенцев должна быть на самом высоком уровне?