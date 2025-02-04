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943 человека эвакуировали из колледжа в Петербурге из-за лжеминеров

После ЧП в учебных учреждениях Северной столицы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 3 февраля, в полицию Петербурга поступило сразу пять сигналов о минировании. Неизвестные заявили, что под угрозой находится 1745 объектов образования. После этого стражи правопорядка отправились на места, чтобы убедиться в их безопасности. Во время проверки только из одного технического колледжа управления и коммерции на Кондратьевском проспекте пришлось эвакуировать 943 человека. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— При осмотре всех зданий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, — уточнило агентство.

Однако хулиганская выходка стала поводом задуматься о возбуждении уголовного дела. Этот вопрос пока решается.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о лжеминерах, которые заявили об угрозе Эрмитажу. Тогда на Дворцовую площадь срочно вывели более 3000 человек, а сотрудники экстренных служб принялись обследовать залы экспозиций и служебные помещения. К счастью, никаких опасных предметов там не нашли. К слову, телефонные террористы тогда добавили, что бомба заложена еще у Александровской колонны, но и эта информация не подтвердилась.