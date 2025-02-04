СКР начал проверку после гибели жителя поселка Светлый в пожаре

Поздним вечером 3 февраля сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при тушении пожара, площадь которого составила 240 кв. м. По предварительным данным, в доме находились двое мужчин, один из которых пытался вытащить второго, но из-за быстрого распространения дыма и огня был вынужден эвакуироваться один. «Очаг располагался в районе расположения кровати, на которой находился погибший. Признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается», — отметил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.