Отчет о крушении борта AZAL опубликуют в ближайшие дни

АСТАНА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Казахстана намерено в ближайшие дни опубликовать предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, работа специалистов находится на завершающей стадии. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
«Работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа», — сказал он.
Он отметил, что в работах участвуют специалисты Казахстана, Бразилии, России и Азербайджана.
«Специалистаы работают усердно. Привлечены международные специалисты, от Азербайджанской республики, от Российской Федерации, от Бразилии как страны-производителя [самолета Embraer 190], от CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии — прим. ТАСС) и ICAO (Международная организация гражданской авиации — прим. ТАСС). Все они работают на завершающем этапе», — подчеркнул глава ведомства.