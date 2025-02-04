Отчет о крушении борта AZAL опубликуют в ближайшие дни

«Работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа», — сказал он.