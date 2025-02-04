Крушение самолета близ Актау: В Минтрансе рассказали, когда будет озвучен предварительный отчет

«Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа. Сейчас до того, как будет опубликовано, дополнительных комментариев не будем давать. Но я обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано. Я ознакомился, и вместе каждый день комиссия работает под моим руководством», — отметил Карабаев.