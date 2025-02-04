В Волжском у таксиста-иностранца без прав РФ забрали автомобиль

В Волжском 1 февраля была остановлена «Киа Рио». За рулем иномарки находился гражданин Туркменистана. Мужчина работал таксистом и осуществлял деятельность, связанную с перевозкой пассажиров по установленному маршруту движения.
При этом у водителя было национальное водительское удостоверение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Согласно п. 13 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», в рамках осуществления трудовой и предпринимательской деятельности, не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.
За правонарушение машину «Киа Рио» поместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающий штраф до 15 000 рублей.