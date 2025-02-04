Знакомый обманул минчанина на $82 000, обещая пригнать электрокары из-за рубежа. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Советское РУВД обратился 41-летний житель Минска, у которого знакомый взял 82 000 долларов на покупку для него трех автомобилей из-за границы, но затем перестал выходить на связь.
Удалось установить, что с фигурантом минчанин познакомился во время совместных спортивных тренировок. Для того, чтобы произвести впечатление, мужчина сказал о прибыльном бизнесе и готовности оказать жителю Минска помощь в покупке китайских автомобилей из-за границы.
«Заявитель передал фигуранту 82 тысячи долларов для приобретения автомобилей и стал ожидать их доставки», — отметили в ведомстве.
В милиции добавили, что в обещанные сроки автомобили привезены не были. Когда минчанин попытался связаться со своим знакомым, то заблокировал сим-карты и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили местонахождение и задержали 34-летнего жителя Минского района. Фигурант признался в содеянном и сказал, что потратил деньги на погашение долгов и личные нужды. Следователи завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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