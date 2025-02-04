Знакомый обманул минчанина на $82 000, обещая пригнать электрокары из-за рубежа

В милиции добавили, что в обещанные сроки автомобили привезены не были. Когда минчанин попытался связаться со своим знакомым, то заблокировал сим-карты и перестал выходить на связь. Сотрудники милиции установили местонахождение и задержали 34-летнего жителя Минского района. Фигурант признался в содеянном и сказал, что потратил деньги на погашение долгов и личные нужды. Следователи завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.