На Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья

Всего с начала ликвидации последствий ЧС собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты обследуют 265 километров берега. Почти 17,2 тыс. тонны песка очистили вибрационной установкой.
В акватории Черного моря обследовали более 7 тыс. квадратных метров и обработали сорбентом 52 тыс. квадратных метров.
Ранее мы сообщали, что в Анапе на площадке временного хранения просеяли 16 тысяч тонн грунта. В настоящее время установка грохот продолжает просеивать песок на площадке, расположенной в хуторе Воскресенском.