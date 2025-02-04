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На Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья

На Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Всего с начала ликвидации последствий ЧС собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты обследуют 265 километров берега. Почти 17,2 тыс. тонны песка очистили вибрационной установкой.

В акватории Черного моря обследовали более 7 тыс. квадратных метров и обработали сорбентом 52 тыс. квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в Анапе на площадке временного хранения просеяли 16 тысяч тонн грунта. В настоящее время установка грохот продолжает просеивать песок на площадке, расположенной в хуторе Воскресенском.

экология