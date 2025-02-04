Пожарные спасли двух детей из горящей пятиэтажки на Карла Маркса в Омске

Пожар в квартире на пятом этаже вспыхнул примерно в 11:37. Огонь бушевал на площади 40 квадратных метров. Горящий жилой дом самостоятельно покинули 17 человек, среди них — три ребенка. Еще двух детей спасли пожарные.