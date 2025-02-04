Пожарные спасли двух детей из горящей пятиэтажки на Карла Маркса в Омске

Во вторник, 4 февраля, в Омске произошел пожар в квартире многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Звено газодымозащиты спасло двух детей из горящего дома. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар в квартире на пятом этаже вспыхнул примерно в 11:37. Огонь бушевал на площади 40 квадратных метров. Горящий жилой дом самостоятельно покинули 17 человек, среди них — три ребенка. Еще двух детей спасли пожарные.
На месте работали 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 12:44. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что утром 3 февраля девятнадцать пожарных тушили горящую СТО на Демьяна Бедного в Омске.