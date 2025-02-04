Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку

«Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 процентов до 15 процентов за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и так далее)», — говорится в сообщении.