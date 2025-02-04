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Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным АФМ, финпирамида действовала всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Ее деятельность охватила несколько регионов, включая Павлодарскую, Алматинскую и Актюбинскую области.

«Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 процентов до 15 процентов за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и так далее)», — говорится в сообщении.

При этом на незаконно полученные средства подозреваемая приобрела автомобили Mercedes Benz и Toyota Camry, которые арестованы по решению суда.

«В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 миллионов тенге», — отмечается в сообщении.

Суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.