В Екатеринбурге осудили машиниста, придавившего рабочего ковшом

Напомним, что в мае 2023 года в Академическом районе машинист выравнивал грунт. Из-за невнимательности, когда он разворачивался задним ходом, он придавил ковшом к бетонному колодцу рабочего, который прибирался на территории. Мужчина получил сочетанную травму головы и туловища и скончался до приезда скорой помощи.