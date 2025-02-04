В Екатеринбурге осудили машиниста, придавившего рабочего ковшом

4 февраля в Екатеринбурге вынесли приговор машинисту экскаватора-погрузчика, который из-за невнимательности насмерть придавил рабочего на стройке. Его признали виновным по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% заработка в доход государства, — сообщили из пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что в мае 2023 года в Академическом районе машинист выравнивал грунт. Из-за невнимательности, когда он разворачивался задним ходом, он придавил ковшом к бетонному колодцу рабочего, который прибирался на территории. Мужчина получил сочетанную травму головы и туловища и скончался до приезда скорой помощи.
— Сообщение об этой трагедии поступило в территориальный отдел полиции 22 мая 2023 года в 10:28. На стройплощадке по улице Академика Парина мужчине причинена производственная травма, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
По словам полковника Горелых, машинист экскаватора до этого происшествия ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина обучался по программе профессиональной подготовки и имеет водительские права нескольких категорий.
— Сотрудники регионального Следственного комитета установили все обстоятельства трагедии и собрали доказательную базу, допросив свидетелей и машиниста экскаватора. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, информируют в пресс-службе СКР по Свердловской области.