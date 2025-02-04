В Челябинске отдали под суд организованную группу «черных» риелторов

Из материалов дела следует, что соучастники с сентября 2017 года по сентябрь 2022-го путем обмана и злоупотребления доверием южноуральцев приобретали права их собственности на жилые помещения — доли квартир, земельных участков. В дальнейшем лишали собственников права собственности на их жилье.