В Челябинске отдали под суд организованную группу «черных» риелторов

На скамью подсудимых отправляются шесть жителей региона в возрасте от 40 до 55 лет.
Они обвиняются в совершении восьми преступлений, шесть из которых возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество при получении выплат».
Из материалов дела следует, что соучастники с сентября 2017 года по сентябрь 2022-го путем обмана и злоупотребления доверием южноуральцев приобретали права их собственности на жилые помещения — доли квартир, земельных участков. В дальнейшем лишали собственников права собственности на их жилье.
Также установлено, что фигуранты покушались на хищение недополученной суммы пенсии умерших жителей Челябинска путем предоставления поддельных документов.
Общая сумма ущерба составила более 7,5 млн рублей.
На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного их преступлениями.
Дело будет слушаться в Советском райсуде, сообщили в региональном Главке МВД.
Ранее сообщалось, что организатором группы выступала 54-летняя челябинка с опытом риелторской деятельности. В задачи остальных участников преступной схемы входил поиск юридически неграмотных либо ведущих асоциальный образ жизни владельцев недвижимости. По одной из схем соучастники присваивали квартиры умерших людей, не имевших прямых наследников. С помощью подделки документов либо внезапно появившихся «родственников» жилье переоформлялось в собственность аферистов и продавалось.
Второй сценарий предполагал поиски асоциальных граждан, у которых были крупные долги за коммунальные услуги. Фигуранты подпаивали свою потенциальную жертву и убеждали продать квартиру, при этом просили написать расписку в получении денег по сделке заранее, пользуясь юридической неграмотностью собственников.