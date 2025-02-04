В Минске водитель каршеринга врезался в авто и дерево из-за плохого самочувствия

Сообщается, что 3 февраля 24-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen, ехал по улице Жуковского. Около дома № 10/1, расположенного по названной улице, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий Renault. После этого он выехал за пределы дороги и врезался в дерево.