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В Минске водитель каршеринга врезался в авто и дерево из-за плохого самочувствия

ДТП с участием автомобиля каршеринга случилось на улице Жуковского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель каршеринга врезался в авто и дерево из-за плохого самочувствия, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 3 февраля 24-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen, ехал по улице Жуковского. Около дома № 10/1, расположенного по названной улице, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий Renault. После этого он выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

«Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», — уточнили в ГАИ.

В ведомстве отметили, что водитель каршеринга был доставлен в больницу для обследования.

Ранее массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на Логойском тракте в Минске.

Тем временем милиция сказала о штрафах до 630 рублей за выгул собак без намордника в Беларуси.

Кроме того, знакомый обманул минчанина на $82 000, обещая пригнать электрокары из-за рубежа.