В Минске водитель каршеринга врезался в авто и дерево из-за плохого самочувствия, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что 3 февраля 24-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen, ехал по улице Жуковского. Около дома № 10/1, расположенного по названной улице, водитель не справился с управлением и врезался в стоящий Renault. После этого он выехал за пределы дороги и врезался в дерево.
«Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», — уточнили в ГАИ.
В ведомстве отметили, что водитель каршеринга был доставлен в больницу для обследования.
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