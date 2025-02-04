Почти 40 иностранцев задержали на границе Казахстана

Пресечено 29 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято: плавательных средств — 16 единиц; орудий браконьерского лова — 17,4 километра сетей; рыб осетровых видов — 139 штук (500 килограммов); сумма предотвращенного ущерба составила порядка 196 миллионов тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.