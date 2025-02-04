Почти 40 иностранцев задержали на границе Казахстана

По данным ведомства, задержано 3785 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы — 27 иностранных граждан; за попытку нарушения границы — 12 иностранных граждан.
Предотвращено 1 248 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе: наркотических средств общим весом — более 7 килограммов; прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков — 1 факт, общий вес -более 1 285 килограммов; оружия, боеприпасов — 113 фактов (5 единиц охолощенного, 1 единица огнестрельного, 25 единиц пневматического, 152 холодного оружия, 105 боеприпасов, 21 электрошокер); религиозной литературы — 30 фактов (728 экземпляров); ГСМ — 462 факта (более 35 тысяч литров) на общую сумму свыше 18 миллионов тенге; товаров народного потребления — 491 факт на общую сумму более 3,1 миллиарда тенге; валюты — 115 фактов на общую сумму свыше 1,4 миллиарда тенге.
Пресечено 29 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято: плавательных средств — 16 единиц; орудий браконьерского лова — 17,4 километра сетей; рыб осетровых видов — 139 штук (500 килограммов); сумма предотвращенного ущерба составила порядка 196 миллионов тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.