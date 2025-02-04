Контрабандистам леса заменили условный срок на реальный в Иркутской области

Троим контрабандистам леса ужесточили приговор по уголовному делу о незаконном перемещении лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС. Всех фигурантов ранее признали виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов. По приговору суда первой инстанции преступники получили условные сроки, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Первой инстанцией выступил Ленинский районный суд Иркутска. Однако после вышестоящий суд согласился с доводами старшего помощника транспортного прокурора о чрезмерной мягкости наказания. Иркутский облсуд пересмотрел приговор в апелляционном порядке и назначил осужденным от 7 до 7,5 лет лишения свободы.
Осужденных взяли под стражу в зале суда.