Контрабандистам леса заменили условный срок на реальный в Иркутской области

Первой инстанцией выступил Ленинский районный суд Иркутска. Однако после вышестоящий суд согласился с доводами старшего помощника транспортного прокурора о чрезмерной мягкости наказания. Иркутский облсуд пересмотрел приговор в апелляционном порядке и назначил осужденным от 7 до 7,5 лет лишения свободы.