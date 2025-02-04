Пенсионерка с Южного Урала отдала 2,5 млн руб. на хранение аферистам

С ней через мессенджер связался её «начальник» и рассказал об «утечке данных». После этого на телефон пенсионерки позвонил некто, сообщивший о том, что её деньги находятся в серьёзной опасности, и нужно срочно перевести их на специальный счёт.
Испугавшись за сохранность сбережений, женщина пошла на поводу у незнакомца. Установив специальное приложение, она, под предлогом покупки дома, сняла со счёта 2,5 миллиона рублей и отправила их по названным собеседником реквизитам, таким образом значительно обогатив мошенников.
Полиция напоминает — проверяйте информацию, которую читаете. Если вам об утечке личных данных сообщает руководитель через мессенджер, позвоните или лично встретьтесь с представителями руководства организации, которых знаете и которым доверяете. Велик шанс того, что вас пытаются обмануть аферисты.