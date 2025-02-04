Пожилой водитель, въехавший в толпу людей в Екатеринбурге, получил реальный срок

Свердловский областной суд избрал приговор 79-летнему автомобилисту, въехавшему в толпу людей на улице Машиностроителей. В результате аварии два человека погибли, а здоровью одной женщины был причинен тяжкий вред. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (часть пятая статьи 264 УК РФ).
Напомним, трагедия случилась 17 октября 2023 года. 79-летний Юрий Бабушкин за рулем Peugeot 4008 с супругой возвращался из сада. Поворачивая с улицы Донбасской на Машиностроителей, он выбрал неверную скорость и въехал в толпу людей на остановке «Улица Лукиных».
— Бабушкин компенсировал потерпевшим моральный вред, полностью признал вину и просил суд его оправдать. Потерпевшие не настаивали на строгом наказании виновника аварии, указали, что претензий к подсудимому не имеют, но просили лишить дедушку водительских прав, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга учел обстоятельства, в том числе возраст подсудимого, и назначил ему два года колонии-поселения с лишением водительских прав на два с половиной года. Стороны истца и ответчика решили обжаловать приговор.
— В апелляционной инстанции прокурор отозвал апелляционное представление. Сторона защиты просила о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По словам защитника, после приговора состояние здоровья осужденного заметно ухудшилось, — отметили в Облсуде.
Тем не менее Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу защиты подсудимого. Судебный акт остался без изменения.