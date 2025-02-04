В Иловле стартует судебный процесс по делу главы района Ивана Геля

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой Волгоградской области. Однако накануне суда надзорный орган отказал представителю потерпевших Юрию Букаеву в организации поддержки гособвинения на процессе. Данная функция возложена на районного прокурора, которого, как полагает защита потерпевших, с Иваном Гелем могут связывать в силу постоянного взаимодействия по рабочим вопросам добрые отношения. Погибший Александр Переярин, напомним, посмертно Указом Президента РФ был награжден орденом Мужества. Медалями «За отвагу на пожаре» глава государства отметил еще троих сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, которые пострадали при тушении страшного степного пожара. Это Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района Волгоградской области; Сергей Кочелаев, консультант отдела администрации Иловлинского района и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района.