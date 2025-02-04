Председателя районного маслихата в Костанайской области подозревают в получении взятки

«Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями», — отметили в Антикоррупционной службе.