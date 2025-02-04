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Председателя районного маслихата в Костанайской области подозревают в получении взятки

Антикор завершил досудебное расследование.

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Председатель и депутат маслихата района Беимбета Майлина в Костанайской области подозревается в коррупции. Досудебное расследование в отношении него завершил Антикор.

«Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями», — отметили в Антикоррупционной службе.

23 января обвиняемые преданы суду, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, подчеркнул Антикор.