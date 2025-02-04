В Уфе экс-инспектору таможни грозит лишение свободы до 12 лет за взятку

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте выявили факт крупной взятки в Башкортостанской таможне. Подозреваемым по делу проходит бывший главный госинспектор.
Установлено, что в 2022 и 2023 гг. он получил более 200 тыс. руб. от предпринимателя, работающего в сфере внешнеэкономической деятельностью. Деньги были получены за общее покровительство и содействие в незаконном ускорении оформления документов на ввоз автомобилей в Россию. Как отмечают в транспортной полиции, это могло создать риски для безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.
По материалам проверки Центральное управление на транспорте СК возбудило уголовные дела по п. «в» ч.5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) УК РФ.
Максимальное наказание за данные преступления может составлять до 12 лет лишения свободы.