В Уфе экс-инспектору таможни грозит лишение свободы до 12 лет за взятку

Установлено, что в 2022 и 2023 гг. он получил более 200 тыс. руб. от предпринимателя, работающего в сфере внешнеэкономической деятельностью. Деньги были получены за общее покровительство и содействие в незаконном ускорении оформления документов на ввоз автомобилей в Россию. Как отмечают в транспортной полиции, это могло создать риски для безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.