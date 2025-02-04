Нетрезвый внук избил бабушку в Дубровенском районе, возбуждено уголовное дело

По данным следствия, днем 25 января 27-летний мужчина приехал в гости к своей бабушке в д. Свиряки. На протяжении дня внук, бабушка, а также ее сын отдыхали и распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Хозяйка дома испугалась и решила позвонить в милицию. Когда 82-летняя женщина вышла во двор дома, за ней пошел внук. В ярости он избил пенсионерку. После этого мужчина зашел в дом, где стал все крушить. Через некоторое время потерпевшая смогла вызвать скорую. Уже осознав содеянное, агрессор сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.