Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский таксист обокрал спящих пассажиров на 1,2 млн рублей

Таксист из Воронеже украл у тринадцати пассажиров в общей сложности больше 1,2 млн рублей. Предприимчивый мужчина дожидался момента, когда клиенты засыпали, незаметно разблокировал их телефоны и таким образом получал доступ к банковскому приложению.

Все ограбления 28-летний мужчина проворачивал в ночное время, когда пассажиры попадались наиболее уставшие. С помощью чужих смартфонов он переводил деньги себе на карту, а еще оформлял кредиты.

Помимо этого уснувшие в его авто люди нередко лишались злотых украшений и часов. Безнаказанным таксист оставался довольно долго, промышляя кражами на территории областного центра с января 2023 года и вплоть до февраля 2024 года. Задержали его в Липецкой области. Мужчина частично возместил потерпевшим ущерб. Суд отправил его в колонию общего режима на три года.