Воронежский таксист обокрал спящих пассажиров на 1,2 млн рублей

Все ограбления 28-летний мужчина проворачивал в ночное время, когда пассажиры попадались наиболее уставшие. С помощью чужих смартфонов он переводил деньги себе на карту, а еще оформлял кредиты.
Помимо этого уснувшие в его авто люди нередко лишались злотых украшений и часов. Безнаказанным таксист оставался довольно долго, промышляя кражами на территории областного центра с января 2023 года и вплоть до февраля 2024 года. Задержали его в Липецкой области. Мужчина частично возместил потерпевшим ущерб. Суд отправил его в колонию общего режима на три года.