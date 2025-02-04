Воронежский таксист обокрал спящих пассажиров на 1,2 млн рублей

Помимо этого уснувшие в его авто люди нередко лишались злотых украшений и часов. Безнаказанным таксист оставался довольно долго, промышляя кражами на территории областного центра с января 2023 года и вплоть до февраля 2024 года. Задержали его в Липецкой области. Мужчина частично возместил потерпевшим ущерб. Суд отправил его в колонию общего режима на три года.