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В Башкирии мужчина умер после избиения в ночном клубе

В Стерлитамаке в ночь на 25 января произошла драка в ночном клубе.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в МВД РБ, двое мужчин вступили в конфликт на почве ревности. В итоге один из них был доставлен в больницу с травмой головы в состоянии комы. 31 января он скончался, не приходя в сознание.

Личность нанесшего смертельные травмы установлена — им оказался 31-летний ранее не судимый местный житель.

По данному факту следком РБ возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, они ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу, однако суд отправил его под домашний арест.

Обстоятельства преступления устанавливаются.