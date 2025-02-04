В Башкирии мужчина умер после избиения в ночном клубе

Как рассказали в МВД РБ, двое мужчин вступили в конфликт на почве ревности. В итоге один из них был доставлен в больницу с травмой головы в состоянии комы. 31 января он скончался, не приходя в сознание.
Личность нанесшего смертельные травмы установлена — им оказался 31-летний ранее не судимый местный житель.
По данному факту следком РБ возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, они ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу, однако суд отправил его под домашний арест.
Обстоятельства преступления устанавливаются.