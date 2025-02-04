За сутки пять детей пострадали в ДТП в Иркутской области

В поселке Чунский 17-летний парень за рулем ВАЗа, не имея прав и навыков вождения, перевозя с собой сверстника, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору. Бригадой скорой медицинской помощи несовершеннолетние были доставлены в больницу.