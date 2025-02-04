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За сутки пять детей пострадали в ДТП в Иркутской области

Нескольким несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Иркутской области пять детей пострадали в результате ДТП за минувшие сутки. Нескольким несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, в Тулуне водитель Toyota Caldina столкнулся с Toyota Vista, в салоне которого находился 4-летний ребенок. В результате случившегося дошкольнику потребовалась медицинская помощь.

В Иркутске 30-летний мужчина за рулем Mazda Titan сбил 17-летнюю девушку, которая от удара получила травмы. В поселке Малая Топка Иркутского района 40-летний водитель Toyota Ipsum, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил 17-летнего юношу. Примечательно, что оба подростка в момент ДТП переходили дорогу по пешеходному переходу.

В поселке Чунский 17-летний парень за рулем ВАЗа, не имея прав и навыков вождения, перевозя с собой сверстника, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору. Бригадой скорой медицинской помощи несовершеннолетние были доставлены в больницу.

Добавим, что прокуратура контролирует проверки по фактам ДТП, произошедших с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.