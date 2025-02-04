В Башкирии в больнице умер избитый в ночном клубе житель Стерлитамака

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в заведении между двумя посетителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность к одной девушке. Словесный конфликт мужчин быстро перерос в потасовку, а затем и в жестокое избиение. По имеющейся информации, житель Стерлитамака дважды со всей силой кулаком ударил соперника в голову. После этого мужчина впал в кому, из которой не вышел. За его жизнь врачи боролись до 31 января.