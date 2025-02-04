В Башкирии в больнице умер избитый в ночном клубе житель Стерлитамака

В Стерлитамаке умер житель Стерлитамака, который попал на больничную койку с черепно-мозговой травмой. В медучреждение мужчину доставили после драки в ночном клубе 25 января.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, в заведении между двумя посетителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность к одной девушке. Словесный конфликт мужчин быстро перерос в потасовку, а затем и в жестокое избиение. По имеющейся информации, житель Стерлитамака дважды со всей силой кулаком ударил соперника в голову. После этого мужчина впал в кому, из которой не вышел. За его жизнь врачи боролись до 31 января.
В СК уточнили, что обвиняемого в гибели мужчины поместили под домашний арест, несмотря на то, что следствие настаивало на заключении в СИЗО.
— В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. Продолжается сбор доказательственной базы по делу, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, — заключили в ведомстве.
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