Под Новосибирском в результате аварии погибли пять человек

Сообщается, что на трассе в Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и еще трое пострадали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.