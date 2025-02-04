Шокирующий случай в Молдове: Молодой человек вышедший из психиатрической больницы жестоко пытал и убил своих родителей

Двойное убийство в Кагуле. Молодой человек, недавно вышедший из психиатрической клиники, жестоко пытал и убил своих родителей.
Муж и жена умерли после того, как их пытал и жестоко убил собственный сын. Двойное убийство произошло вчера вечером, 3 февраля, около 17:10, в городе Хулубоая Кагульского района, сообщают источники PulsMedia.MD.
Так, по данным источников, близких к следствию, жертвами оказались двое 63-летних людей. Их убил 23-летний сын, находящийся на учете у психиатра.
Источники утверждают, что примерно на прошлой неделе мужчину выписали из клинической психиатрической больницы, а в пятницу, 31 января, родители снова отвезли его к психиатру, поскольку он проявлял достаточно агрессивное поведение и его нельзя было контролировать.
Вечером, 3 февраля после очередного припадка, он пытал своих родителей, связал им руки и ноги, душил шлангом и веревкой, а затем ударил кувалдой в область головы.
Тело женщины было обнаружено в доме, а тело ее мужа — в сарае.
Молодого человека снова доставили в психиатрию, и в этом случае было начато расследование с целью установления всех обстоятельств совершения убийств.