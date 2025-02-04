Шокирующий случай в Молдове: Молодой человек вышедший из психиатрической больницы жестоко пытал и убил своих родителей

Источники утверждают, что примерно на прошлой неделе мужчину выписали из клинической психиатрической больницы, а в пятницу, 31 января, родители снова отвезли его к психиатру, поскольку он проявлял достаточно агрессивное поведение и его нельзя было контролировать.