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Полицейский умер в спорткомплексе Астаны

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из спорткомплексов Астаны произошла трагедия — после тренировки скончался сотрудник правоохранительных органов. В департаменте полиции Астаны прокомментировали информацию, передает Tengrinews.kz.

Источник: соцсети

По информации пресс-службы ДП Астаны, предварительно установлено, что после силовой тренировки при выходе из зала мужчина потерял сознание.

«Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда. По факту гибели сотрудника начато досудебное расследование», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации, размещенной в социальных сетях, погибший 1983 года рождения.

В МВД сообщили, что скончался старший инспектор СОБР ДП Астаны, майор полиции Касымхан Мелдебеков, и выразили соболезнования семье и близким сотрудника.

«Он был верным присягe офицером, преданным своей службе и стране. Его заслуги перед государством неоценимы. Министерство внутренних дел окажет всю необходимую поддержку его семье», — написал глава МВД Ержан Саденов.

несчастный случай