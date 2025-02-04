Трем контрабандистам леса ужесточили наказание в Иркутской области

Трем жителям Иркутской области ужесточили наказание за контрабанду леса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Организованная группа занималась незаконным перемещением лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Их осудили по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».
— По приговору суда первой инстанции преступники получили условные сроки. Однако после подачи апелляции Иркутский областной суд согласился с доводами старшего помощника транспортного прокурора о чрезмерной мягкости наказания, — уточнили в агентстве.
В итоге контрабандистов приговорили к лишению свободы на срок от 7 до 7,5 лет. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
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