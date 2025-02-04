Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трем контрабандистам леса ужесточили наказание в Иркутской области

Преступники получили реальный срок, а не условный.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трем жителям Иркутской области ужесточили наказание за контрабанду леса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Организованная группа занималась незаконным перемещением лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Их осудили по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

— По приговору суда первой инстанции преступники получили условные сроки. Однако после подачи апелляции Иркутский областной суд согласился с доводами старшего помощника транспортного прокурора о чрезмерной мягкости наказания, — уточнили в агентстве.

В итоге контрабандистов приговорили к лишению свободы на срок от 7 до 7,5 лет. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что неизвестные испортили новогоднюю инсталляцию в Усть-Куте. Хулиганы разбили зеркальные шары на входной арке у центральной ёлки.