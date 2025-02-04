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Водитель попал в больницу после жесткого ДТП с фурой под Минском

Под Минском грузовик врезался в барьерное ограждение, водитель доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Водитель попал в больницу после жесткого ДТП с фурой под Минском. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Согласно предварительной информации, 4 февраля, во вторник, примерно в 07.20 34-летний водитель фуры Scania в сцепке с прицепом ехал на 28 километре автодороги М-14 в направлении Острошицкого городка. В момент выбора скорости движения мужчина не учел погоду из-за чего не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В ведомстве уточнили, что водителя с травмами доставили в больницу.

Ранее в Минске водитель каршеринга врезался в авто и дерево из-за плохого самочувствия.

Кроме того, массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на Логойском тракте в Минске.

Кстати, девять мощных вспышек случилось на Солнце 3 февраля — что ждать белорусам.