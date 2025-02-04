«Закрывая руками голову, звала на помощь». В Дубровенском районе внук избил свою 82-летнюю бабушку и разгромил дом

В Дубровенском районе внук избил свою 82-летнюю бабушку и разгромил ее дом. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 25 января 2025 года 27-летний мужчина приехал в гости к своей бабушке в деревню Свиряки Дубровенского района. На протяжении дня внук, пенсионерка, а также ее сын отдыхали и выпивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт. Женщина испугалась и приняла решение позвонить в милицию. Когда пенсионерка вышла во двор, следом на ней пошел и ее внук.
«В ярости он избил пенсионерку. Оказавшись на земле, женщина, закрывая руками голову, звала на помощь. Избив близкого человека, когда-то заменившего ему мать и отца, 27-летний мужчина зашел в дом, где стал все крушить», — сообщили в Следственном комитете.
Говорится, что 82-летняя женщина смогла через некоторое время вызвать скорую помощь. Осознав содеянное, внук сам сообщил про случившееся сотрудникам милиции. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенного в отношении заведомо для виновного престарелого.
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