«Закрывая руками голову, звала на помощь». В Дубровенском районе внук избил свою 82-летнюю бабушку и разгромил дом

Согласно данным следствия, 25 января 2025 года 27-летний мужчина приехал в гости к своей бабушке в деревню Свиряки Дубровенского района. На протяжении дня внук, пенсионерка, а также ее сын отдыхали и выпивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт. Женщина испугалась и приняла решение позвонить в милицию. Когда пенсионерка вышла во двор, следом на ней пошел и ее внук.