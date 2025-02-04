Костанайская пенсионерка отдала мошенникам 21 миллион тенге

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. Полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В числе рекомендаций — не доверять незнакомым звонкам, проверять информацию по официальным контактным данным, не поддаваться угрозам и не разглашать личные данные.