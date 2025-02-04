Костанайская пенсионерка отдала мошенникам 21 миллион тенге

В Костанае пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 21 миллиона тенге. По информации Polisia.kz, ей позвонил якобы руководитель организации, в которой она раньше работала, и сообщил о якобы проводимой проверке сотрудниками спецслужбы, сообщает El.kz.
Вскоре женщина получила повторный звонок от человека, представившегося сотрудником той же службы, который заявил, что начата операция по расследованию утечки информации из банка. Мошенник уверял, что для содействия следствию требуется финансовая помощь. Поддавшись угрозам и убедительным заверениям, пенсионерка оформила кредиты в двух банках на сумму, близкую к 21 миллиону тенге.
Когда мошенники вновь связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, пенсионерка сначала отказалась. Однако последующие угрозы обвинениями в финансировании террористической организации и возможным уголовным преследованием заставили её испугаться и передать деньги курьеру.
В настоящее время местные правоохранительные органы проводят досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. Полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В числе рекомендаций — не доверять незнакомым звонкам, проверять информацию по официальным контактным данным, не поддаваться угрозам и не разглашать личные данные.