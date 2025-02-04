В Омске подросток провалился под лед из-за телефона

«Поступило сообщение о провале в реку Омь 16-летнего подростка. Звонивший сообщил, что вместе с другом прогуливался вдоль водоема, у товарища упал телефон на лед, он полез за гаджетом и провалился. Парень самостоятельно выбрался из воды, но лед трещал, поэтому юноша лежал и не двигался», — передает ведомство.
Как сообщается, парня вытащили по штурмовой лестнице, от госпитализации он отказался.
Отметим, это не единственный случай нахождения подростка на льду Оми за последнее время. В воскресенье, 2 февраля 2025 года, трое молодых парней вышли на лед Оми под Комсомольским мостом, где ногами вытоптали человеческий лик с подписью «омич». Знак, предупреждающий о том, что выход на лед запрещен, их не смутил.