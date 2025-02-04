В Омске подросток провалился под лед из-за телефона

Отметим, это не единственный случай нахождения подростка на льду Оми за последнее время. В воскресенье, 2 февраля 2025 года, трое молодых парней вышли на лед Оми под Комсомольским мостом, где ногами вытоптали человеческий лик с подписью «омич». Знак, предупреждающий о том, что выход на лед запрещен, их не смутил.